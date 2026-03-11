  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Chadera
  Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours

Wohnquartier Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours

Chadera, Israel
$1,10M
9
ID: 34321
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

Über den Komplex

BZH Neu! Neue exklusive RE/MAX Hadera! Wir präsentieren Ihnen ein neues Haus von sehr hohem Stand zum Verkauf in Bellinson Street, im Pavillon Bereich von Neve Haim. Eigenschaften: - Modernes neues Haus, - Haus von 6 Zimmern von 170 m2 auf 250 m2 Grundstück gebaut, - 2 Elternsuiten (Erdgeschoss und Obergeschoss), - Qualitätsmaterialien, Klimaanlage in jedem Zimmer, - Schöne Außenfläche mit einer Traumküche! - Soforteintrag möglich! Eine ausgezeichnete Gelegenheit zu einem sehr attraktiven Preis! Kontaktieren Sie uns, Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera. Professionelle Lizenz: 313736

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
