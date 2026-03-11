  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Stop affaire en bord de mer a ashdod

Wohnquartier Stop affaire en bord de mer a ashdod

Aschdod, Israel
von
$391,875
;
7
ID: 34080
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    HaTayelet

Über den Komplex

Tolles Geschäft am Strand in Ashdod: 2-Zimmer-Wohnung in der Ashdod Beach Residenz, direkt am Tayelet, gegenüber dem Meer. Im 6. Stock mit zwei Liften bietet dieses Apartment einen Balkon mit Meerblick und eine ideale Anordnung: Eingang zu einem hellen Wohnzimmer, Küchenzeile, Schlafzimmer mit Dusche und WC hängen. Ein perfektes Anwesen, um das Meer jeden Tag zu genießen oder eine profitable Investition in einem der am meisten gewünschten Standorte zu machen. Alles ist zu Fuß erreichbar: Strand, trendige Restaurants, Cafés, Supermarkt und Annehmlichkeiten. Hier kaufen Sie einen Premium-Standort zu einem seltenen Preis. Eine Gelegenheit, schnell zu greifen.

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Darlehensbetrag
Termin
Monatliche Zahlung
