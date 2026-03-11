  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf

Wohnquartier Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf

Jerusalem, Israel
von
$1,00M
;
2
ID: 34668
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Pinhas Kehati, 8

Über den Komplex

Geräumige 3-Zimmer-Wohnung, neuer Vertragspartner, Unterkunft in ca. 3 Monaten. Sehr helle Gästeservices + Bad und separates WC. Balkon Soucca aus dem Wohnzimmer, die Wohnung befindet sich auf der Eisenbahnachse der Yemin Avot Street, aber gegenüber einer ruhigen Ecke. Aufzug, modernisiertes Gebäude

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

