Wohnquartier Penthouse kfar david jerusalem

Jerusalem, Israel
$9,41M
9
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Shlomo HaMelekh

Yismach Melech Street, in Kfar David, kostspielige Penthouse badete im Licht. Immense Wohnzimmer, 250 m2 Terrasse mit einem einfach spektakulären Blick auf die Altstadt und ihre Rampen. Großes Esszimmer, moderne offene Küche, 3 Suiten. Smart House, 2 private Parkplätze und Keller.

Jerusalem, Israel
Wohnviertel Bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$526,680
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,41M
Wohnviertel Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Bat Yam, Israel
von
$1,54M
Wohnviertel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Aschkelon, Israel
von
$1,13M
Wohnviertel Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israel
von
$1,19M
Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Tel-Aviv, Israel
von
$1,25M
ausschließlich zum Verkauf, In der Nähe von Rabin Square und Han Boulevard 44 Ibn Gabirol Street In einem sicheren Gebäude mit Digicode und Alarmanlage Im 3. Stock, ruhig und angenehm Geräumige 2 Schlafzimmer renovierte Wohnung + Sonnenterrasse 68 m2 + ca. 5 m2 Terrasse Ein geräumiges Schlaf…
Herzliya, Israel
von
$1,25M
Schöne Wohnung mit 5 Zimmern. Das Hotel liegt im Stadtzentrum von Hertzylia. Nahe an allen Kommoden. Die Wohnung verfügt über 2 Badezimmer mit einer Waschküche. ( 3 Toiletten) 1 großes Wohnzimmer und moderne Küche. Parkplatz
Aschkelon, Israel
von
$1,98M
eine schöne Villa in der Nähe des quartier afridr mit Keller und Schwimmbad
