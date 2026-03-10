  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer

Wohnquartier 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer

Bat Yam, Israel
von
$1,36M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34865
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Yitzhak Sadeh, 6 Navve building

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Ein echtes Paradies auf der 23. Etage, gegenüber dem Meer! Wohnung 5 Zimmer, Nordwestflügel, hell und geschützt von direkter Sonne, 18 Meter Balkon mit herrlichem Meerblick, 2 Tiefgaragen, Keller, Betreuer, elegante Eingangshalle, Sicherheit 24/7, Fitnessraum, Gästezimmer, riesigen angelegten Garten. Ideal für diejenigen, die im Rhythmus des Meeres leben wollen!

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
von
$806,949
Wohnviertel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$837,045
Wohnviertel Neuf en centre ville tres lumineux
Ra’anana, Israel
von
$2,727
Wohnviertel A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$1,18M
Wohnviertel Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Ra’anana, Israel
von
$2,31M
Sie sehen gerade
Wohnquartier 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Bat Yam, Israel
von
$1,36M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Netanja, Israel
von
$642,675
Dizengoff Straße im Herzen von Netanya, Premium Lage in der Nähe von Kikar HaAtsmaout. Die Gegend wird für ihre Geschäfte, Cafés, Stadtattraktion und schnellen Zugang zum Strand gesucht. Wohnung von 3 Zimmern, ca. 88 m2, im 1. Stock von 5. Voll renoviert, mit komfortablen Volumina und hell…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$987,525
Exklusiver Verkauf: Micha Street, Old North, Quiet and Border View In einem geheimen Gebäude, typisch für Tel Aviv, im 2. Stock, eine schöne 2-Zimmer-Wohnung hell und gut erhalten. Wohnfläche von ca. 60 m2 + sonnige Terrasse von ca. 7 m2. Die Wohnung, im Licht gebadet, bietet großes Potenzi…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Ra’anana, Israel
von
$1,77M
RAANANA - Bezirk Neve Zemer, QUALITÄT Ein neues Projekt in einem der gefragtesten Viertel von Raanana! Im High-End-Projekt von 2 Gebäuden von 5 und 7 Etagen Ferienwohnung 6 Zimmer 156m2 + 12m2 Terrassenboden 5, 2 Parkplätze und 1 Keller : Validiertes Genehmigungsprojekt Bankgarantie Gepl…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen