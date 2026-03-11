  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Studio luxe pour une personne

Jerusalem, Israel
$1,301
ID: 34042
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

Über den Komplex

Luxuriöses Studio für eine Person 1 Stück und eine Hälfte 25 m Quadrat 1 Balkon Erste Etage Voll möbliert renoviert Die Miete beinhaltet alle Gebühren (Arnona, Wasser, Strom und Internet) außergewöhnliches Angebot schnell zu ergreifen

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
