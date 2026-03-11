  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer

Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer

Bat Yam, Israel
$705,375
15
ID: 34402
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Sderot HaAtzmaut

Über den Komplex

Français Français
BAT YAM – Gold Square Luxus intime Residenz PREVENT – Bau im Fortschritt Geplante Lieferung : Juni 2026 Strand nur 150 m entfernt Straßenbahn 200 m (12 min von Tel-Aviv) Zentraler Bezirk, in der Nähe aller Annehmlichkeiten Projektvorteile Günstige Zahlungsbedingungen: 20% bei Anmeldung – 80% bei Schlüssellieferung High-End Spezifikationen ♦Optimale Bankgarantien

Bat Yam, Israel
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Yam, Israel
von
$705,375
Wohnviertel A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Wohnviertel A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Wohnviertel A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Wohnviertel A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Wohnviertel A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Wohnviertel A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,11M
Zu verkaufen – 4 moderne Zimmer, Rue Montefiore, Tel Aviv Dieses Apartment befindet sich im Herzen des Transformationsviertels von Montefiore und genießt eine strategische Lage in der Nähe von Azrieli, der U-Bahn und allen Annehmlichkeiten. Ein dynamischer, moderner und weiterentwickelter S…
Immobilier.co.il
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$5,80M
Im Zentrum von Jerusalem, luxuriöse Residenz sehr schönes Penthouse von 175 m2 mit 62 me Terrasse Panoramablick atemberaubend. Deckenhöhe . Doppelparkplatz + Keller
Immobilier.co.il
Wohnviertel A vendre penthouse unique occupant tout un Etage
Wohnviertel A vendre penthouse unique occupant tout un Etage
Tel-Aviv, Israel
von
$5,80M
ZU VERKAUFEN – SINGPENTHOUSE MIT ALLES STAGE ?? Gelegen in einer ruhigen Straße in der Nähe von Shenkin, zwischen König George und Yohanan HaSandlar 5 Stück 167 m2 Innenraum + 97 m2 Dachterrassen Gebäude renoviert nach TAMA 38 Lieferung : Oktober 2025 Hochmodernes Architekturdesign 2 …
Immobilier.co.il
