  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer

Wohnquartier Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer

Tel-Aviv, Israel
von
$1,52M
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34649
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Schöne 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse – Bograshov / Ben Yehuda • Duplex 3 Zimmer • 2 Schlafzimmer • 2 Duschräume • 5. Stock mit Aufzug • 70 m2 + 20 m2 Terrasse • Meerblick Ben Yehuda / Bograshov Preis: 4,850.000 Mitbesitzkosten: 300 / Monat

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Belle maison en centre ville piscine
Ra’anana, Israel
von
$4,36M
Wohnviertel Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Jerusalem, Israel
von
$2,916
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Aschkelon, Israel
von
$1,49M
Wohnviertel Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Jerusalem, Israel
von
$586,245
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Tel-Aviv, Israel
von
$1,22M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,52M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,55M
Neues Projekt – Rue Daniel - BAT YAM Im Zentrum von Bat Yam, im Herzen eines grünen und sich entwickelnden Viertels Der Bau ist im Gange, Das Gebäude wird eine Vielzahl von 2 bis 4 Zimmer Wohnungen, mit hochrangigen Oberflächen und raffiniertes Design. Das Projekt konzentriert sich auf d…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Tel-Aviv, Israel
von
$1,22M
Zu verkaufen, 2-Zimmer-Wohnung in einer zentralen und gesuchten Gegend von Tel Aviv, In der Nähe von Geschäften, Cafés und Transport. Wohnung von 50 m2 im 2. Stock (hoch 2. Stock) in einem kürzlichen Gebäude ca. 5 Jahre. Das Apartment verfügt über ein sicheres Schlafzimmer (Mamad), ein he…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Wohnviertel Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Wohnviertel Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Wohnviertel Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Wohnviertel Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Wohnviertel Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Wohnviertel Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Aschdod, Israel
von
$924,825
Wohnung 4 Zimmer zum Verkauf in Ashdod hochstehende, Residenz "Dekel" am Meer
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen