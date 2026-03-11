  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Nouveau projet a katamonim jerusalem

Wohnquartier Nouveau projet a katamonim jerusalem

Jerusalem, Israel
von
$1,48M
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34127
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Mehalkei HaMayim, 21

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neues Projekt in Katamon Jerusalem in der Nähe aller Einrichtungen, Geschäfte, Restaurants, Canion Hadar, in der Nähe von Emek... 7-stöckiges Gebäude verfügbar im März 2026 Pinoui /binoui, Fußbodenheizung, Aufzug, Parkplatz, Keller optional, Gegensprechanlage Letzte Wohnungen ,4p,rez de Jardin 131 M2 und 28m2 Garten bei 5.270.000sh 4p,113m2 und35m2 Garten zu 4.720.000sh Die Preise können sich ändern und beinhalten nicht unsere Agenturgebühren, die 2% ohne Steuern sind Für weitere Informationen oder einen Besuch,

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement design avec vue pittoresque sur le parc hayarkon
Ramat Gan, Israel
von
$2,43M
Wohnviertel Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
Ra’anana, Israel
von
$4,04M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanja, Israel
von
$805,695
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
Wohnviertel Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Tel-Aviv, Israel
von
$1,07M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,48M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Wohnviertel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Wohnviertel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Wohnviertel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Wohnviertel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Wohnviertel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Aschdod, Israel
von
$1,35M
Geräumige Wohnung in Ashdod zu verkaufen mit unglaublichem Meerblick Herrliche Residenz, 5 geräumige Zimmer mit herrlicher Terrasse mit Meerblick. 3,20 Meter hoch unter Decke, 3 WC, 2 Badezimmer. Nahe am Strand und alle Annehmlichkeiten
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Mini penthouse
Wohnviertel Mini penthouse
Jerusalem, Israel
von
$3,42M
Luxus 4-Zimmer-Wohnung in Baka, Jerusalem. Eine seltene Gelegenheit direkt neben dem Park, im Herzen von Baka. Diese komplett renovierte und brandneue Wohnung erstreckt sich über 150 m2 und wurde nach höchsten Standards entworfen und fertiggestellt. Eigenschaften der Immobilie: 4 geräumige u…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Tamar Regional Council, Israel
von
$884,070
Mardochee khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte von Netanya zu leben. Im Stadtzentrum von Netanya Fast alles beginnt, Synagogen all diese Tatsache zu Fuß Projektmerkmale Das Projekt ist in einer der berühmtesten und kommerziellsten Straßen von Netanya gebaut Eine schöne Doppel…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen