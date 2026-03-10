  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef

Wohnquartier A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef

Aschdod, Israel
von
$1,00M
;
9
ID: 34723
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Kinneret

Über den Komplex

Zum Verkauf – schöne 5-Zimmer-Wohnung in der Kineret Street in Ashdod (Nachbarschaft Youd Alef). Komplett neu renoviert, bietet es eine Fläche von 170 m2 mit zwei geräumigen Balkonen. Das Apartment ist klimatisiert und verfügt über einen eigenen Parkplatz und einen Keller. Das Hotel liegt im 3. Stock mit Aufzug, in einem luxuriösen Gebäude mit nur zwei Wohnungen pro Etage. In der Nähe aller Annehmlichkeiten kombiniert diese Wohnung Komfort, Platz und ideale Lage.

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
