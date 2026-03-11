  1. Realting.com
  Duplex penthouse a vendre a ashdod

Duplex penthouse a vendre a ashdod

Aschdod, Israel
$1,10M
18
ID: 34594
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Français Français
Duplex Penthouse zu verkaufen in Ashdod : Großes Wohnzimmer und Küche mit Blick auf eine Terrasse von 18m2 mit Blick auf den Park, 2 Schlafzimmer und ein Badezimmer und WC, auf dem Boden große Terrasse, Elternsuite mit Ankleideraum und Ein Keller und ein Parkplatz vervollständigen diese Immobilie

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Wohnquartier Duplex penthouse a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,10M
