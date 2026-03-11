  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Superbe villa en plein coeur de neve tsedek

Wohnquartier Superbe villa en plein coeur de neve tsedek

Tel-Aviv, Israel
von
$6,87M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34367
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Neve Shalom, 22

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Ein luxuriöses Traumhaus in Neve Tzedek – 4 Neve Shalom Street, zum exklusiven Verkauf. Im Herzen des schönsten und renommiertesten Viertels von Tel Aviv, auf der sehr beliebten Straße Neve Shalom, nur 5 Gehminuten vom Bahnhof und dem Meer entfernt. Ein seltenes Haus mit spektakulärer Schönheit erwartet Sie mit Design, Komfort und Lebensqualität auf höchstem Niveau. Dieses Haus wurde von dem Architekten Manuel Zaguri (aus Bezalel) umgebaut und entworfen. Mit einer Fläche von 266 m2 (auf einer Fläche von 110 m2) erstreckt sich diese über 4 Ebenen: • Erdgeschoss: 76 m2 offene Wohnfläche mit einer funktionalen und ausgestatteten Küche und großen Fenstern mit Blick auf den Innenhof. • Stock von 73 m2 mit 3 Schlafzimmern: 2 Kinderzimmer und eine luxuriöse Master-Suite mit einem großen hellen Bad und einem charmanten Balkon mit Blick auf den Innenhof. • Unter dem Dach: 36 m2 mit der Möglichkeit, ein Büro, Studio oder extra Suite zu schaffen. • Geräumiges Kellergeschoss von 82 m2, das verschiedene Aktivitäten unterbringen kann: Heimkino, Fitnessraum oder private Unterkunft. Der Keller beinhaltet einen Mamad! Private Court von 33 m2, ideal zu empfangen, organisieren Sommeressen oder entspannen in Frieden. Überdachte Privatparkplätze: ein echtes Privileg im Herzen der Nachbarschaft. Im reservierten Parkplatz ist es möglich, ein zusätzliches Auto vor dem Haus zu parken.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
von
$850,526
Wohnviertel Immeuble neuf vue sur le lac
Aschkelon, Israel
von
$579,975
Wohnviertel Au centre
Jerusalem, Israel
von
$899,745
Wohnviertel Special investisseur
Aschkelon, Israel
von
$376,200
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Tel-Aviv, Israel
von
$1,15M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Tel-Aviv, Israel
von
$6,87M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Wohnviertel Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Wohnviertel Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Wohnviertel Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Wohnviertel Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Wohnviertel Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Wohnviertel Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Aschdod, Israel
von
$1,47M
Schöne Wohnung in einem neuen Gebäude, 5 Zimmer in 4 umgewandelt, bei "Youd Alef" rue Kineret. Unerlaubter, sonniger Meerblick, hochwertige Annehmlichkeiten. Nicht ernst
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Wohnviertel Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Wohnviertel Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
von
$806,949
Givat Shmuel: Strategische Gelegenheit im Herzen von Gush Dan Givat Shmuel liegt im Zentrum von Gush Dan, in der Nähe von Tel Aviv und den wichtigsten wirtschaftlichen Zentren, genießt eine starke Mietnachfrage und ständige Stadtentwicklung. 50m2+15m2 Terrasse Premium Residence: Ferienwohnu…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Aschkelon, Israel
von
$463,980
Wir bieten derzeit ein außergewöhnliches Programm in Ramot Yoram – Netivot, einem expandierenden Bereich, der Lebensqualität, Natur und modernen Komfort vereint. Was das Projekt vorschlägt: • 3- bis 5-Zimmer-Wohnungen, Penthäuser und Erdgeschoss • Attraktive Preise: ab 1.320.000 • High-End-…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen