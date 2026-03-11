  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Special investisseurs

Wohnquartier Special investisseurs

Aschkelon, Israel
von
$373,065
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34311
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Quartier neot ashkelon 3 stücke renovieren ein saisir

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Superbe 4 pieces renove a bavli devant le parc
Tel-Aviv, Israel
von
$1,82M
Wohnviertel Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$937,365
Wohnviertel Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Chadera, Israel
von
$1,32M
Wohnviertel Duplex a louer a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$6,897
Wohnviertel Appartement dexception
Jerusalem, Israel
von
$1,29M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Special investisseurs
Aschkelon, Israel
von
$373,065
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Netanja, Israel
von
$956,175
Park HaYam, Netanya, nahe am Meer. Neue Wohnung von 102 m2 + Terrasse 14 m2, 10. Stock, 4 Zimmer. Electra-Projekt, moderner 30-stöckiger Turm. Parkplatz + Keller, unmittelbarer Eingang. Familienbereich, in der Nähe von Geschäften, Schulen und Stränden. Preis nach unten: 3,050.000 (Förder…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Alle anzeigen Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$564,300
Leben Sie sicher, frei, in einer warmen und eleganten Umgebung. Diese Senior-Service-Residenz wurde für diejenigen entwickelt, die volle Autonomie erhalten möchten, während eine sichere, freundliche und High-End-Umgebung genießen. Absolute Sicherheit – tägliche Gelassenheit 24/7-Sicherheit m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Wohnviertel La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Wohnviertel La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Wohnviertel La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Wohnviertel La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Alle anzeigen Wohnviertel La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Wohnviertel La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Aschdod, Israel
von
$1,33M
Die seltene Perle!! Wohnung 5 Zimmer zum Verkauf in Marina mit herrlichem Blick auf das Meer von Ashdod im 7. Stock. Ein Parkplatz und ein Keller von 8 m2 vervollständigen diese Immobilie mit einem sicheren Wert. 2 Schritte vom Strand entfernt befindet sich die Synagoge in der Nähe von Cafés…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen