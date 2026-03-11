  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Tres belle vue mer

Wohnquartier Tres belle vue mer

Aschkelon, Israel
von
$321,338
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34530
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Yefe Nof, 25

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
2 Zimmer Wohnung mit schönem Meerblick, 50 Meter vom Rand der Palge, mamad, Parkplatz und Keller

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Au centre avec terrasse bonne affaire
Tel-Aviv, Israel
von
$940,500
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanja, Israel
von
$1,07M
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Ra’anana, Israel
von
$1,53M
Wohnviertel Bon emplacement
Ra’anana, Israel
von
$968,715
Wohnviertel Bien agence
Aschkelon, Israel
von
$548,625
Sie sehen gerade
Wohnquartier Tres belle vue mer
Aschkelon, Israel
von
$321,338
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Wohnviertel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Wohnviertel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Wohnviertel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Wohnviertel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Wohnviertel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Tel-Aviv, Israel
von
$5,64M
Dieses luxuriöse Anwesen in den renommierten Yoo Towers von Tel Aviv bietet dank seines anspruchsvollen Designs und seiner privilegierten Lage ein außergewöhnliches Leben. Erstellt von dem berühmten Architekten Orly Shrem, erstreckt sich die Wohnung über 313 m2 auf einem hohen Stock des lege…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Au centre bonne occasion renove
Wohnviertel Au centre bonne occasion renove
Wohnviertel Au centre bonne occasion renove
Wohnviertel Au centre bonne occasion renove
Wohnviertel Au centre bonne occasion renove
Wohnviertel Au centre bonne occasion renove
Netanja, Israel
von
$613,206
Kleine Wohnung von 3 Zimmern im 6. Stock sehr hell. Renovieren vor zwei Jahren. 1/4 h zu Füßen des Meeres Verfolgung. Aufzug. Miklat im Gebäude. Viel Charme
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Wohnviertel Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Wohnviertel Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Wohnviertel Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Wohnviertel Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Wohnviertel Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,94M
Ferienwohnung 5 Zimmer - 166m2 – Givat Shaoul Jerusalem Balkon 12 m2 – (Soucca 4m2), 5. Stock Wohnzimmer, Küche 4 Schlafzimmer (mamad) 3 Badezimmer, 3 Toiletten Strands, Klimaanlage, Chemechpulver, Heizkörper, Gaswasserheizung Bewaffnete Tür, 1 Parkplatz, 1 Keller, Aufzug, Behindertenzugang…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen