Wohnquartier Top affaire

Tel-Aviv, Israel
$658,350
Wohnquartier Top affaire
1
ID: 34054
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    4871, 14

Über den Komplex

Ausgezeichneter Fall! 4-Zimmer-Wohnung aus einem Verkauf durch einen Gerichtsverwalter. Erfordert vollständige Renovierung. Tolles Potenzial. Eine echte Gelegenheit, nicht zu verpassen!

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Schönes Ferienhaus mit 7 Zimmern mit großem Keller. Geräumiger, großer Garten. ideal für eine Familie, die Zimmer sind groß, angenehm und hell. In der Nähe von Schulen und Gemeinden
Wohnviertel Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Wohnviertel Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Wohnviertel Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Tel-Aviv, Israel
von
$1,32M
Schön 2. Zimmer + Balkon; Hergestellt von einem renommierten Designer-Architekten im renommierten Projekt von Yossi Avrahami in NOGA, gegenüber dem Strand, umgeben von trendigen Café, Restaurants, Weinbars, Künstler-Workshops und Theater. Zugang zum Arbeitsraum, Fitnessraum und Pilates Zimme…
Wohnviertel Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Wohnviertel Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Wohnviertel Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Wohnviertel Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Wohnviertel Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Alle anzeigen Wohnviertel Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Wohnviertel Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$2,35M
Zu verkaufen: gehobene private Villa in der gesuchten Gegend von Neve Hof, in Rishon LeZion. Ideale Lage: HaIgeret Straße, ruhig und sehr gesucht Straße, in der Nähe des Meeres. Das Anwesen genießt einen riesigen Garten um die gesamte Villa, bietet totale Privatsphäre und eine friedliche At…
