Wohnquartier Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Das Hotel liegt im Ladengebäude "Ma'ale HaTzofim" in Ramat Gan, entworfen und gebaut von der berühmten Architekturfirma "Feigin Architects". Das Gebäude wurde 2020 fertig gestellt und gilt als ein renommiertes und einzigartiges Projekt mit einem der höchsten Baustandards in Israel. Das Gebäude verfügt über nur 9 Wohnungen, die jeweils eine ganze Etage besetzen und maximale Privatsphäre ohne Nachbarn garantieren.
Das Projekt befindet sich in einer ruhigen und grünen Gegend auf einer der schönsten und pastoralen Straßen von Ramat Gan, in der Nähe des Shaul Garden (Le Parc des Singes). An der Spitze eines Hügels gelegen, bietet es einen atemberaubenden Blick auf die Gush Dan Horizontlinie und bietet jedem Apartment ein spektakuläres Panorama. Gleichzeitig ist es ideal in der Nähe der zentralen Bereiche von Ramat Gan (Bialik, Jabotinsky und Arlozorov Straßen sind zu Fuß erreichbar). Das Tel Aviv Centre und die Autobahnen Ayalon erreichen Sie nach wenigen Fahrminuten.
Hauptmerkmale:
Innenraum: 180 m2
Freiräume: 112 m2 – Hauptterrasse von ca. 50 m2, Balkonküche von ca. 33 m2, seitlicher Balkon von ca. 8 m2, Terrasse des Hauptschlafzimmers von ca. 21 m2.
Schöne Stadtansicht
Vier Richtlinien
Aufzug mit direktem Zugang zum Apartment
Privathalle für Aufzug
Luxusküche von Hacker Deutschland, ausgestattet mit High-End-Geräten von internationalen Marken
Zimmer: 4 – inklusive einer geräumigen Master-Suite mit privater Terrasse (Option für ein Ankleidezimmer) und einem sicheren Zimmer (Mamad)
Badezimmer: 2.
Gästetoiletten: 1
High-End-Spezifikationen einschließlich: Ringel Stahl Eingangstür, italienische Innentüren von Boden zu Decke, Naturstein Beschichtung (50X100), hängende Toiletten, unabhängige Badewannen, Home Automation System, Designleuchten, fortschrittliche VRF Daikin Klimaanlage, thermodynamische Wasserheizung und mehr.
Parkplatz: 2
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details und einen Besuch in diesem Penthouse.
Standort auf der Karte
Ramat Gan, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen