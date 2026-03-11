  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595

Wohnquartier Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Israel
von
$3,762
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34527
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Kadish Luz, 22

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
In einer ruhigen und grünen Umgebung von Ramat Sharet, entdecken Sie eine außergewöhnliche Duplex, wo Raum, Licht und Gelassenheit treffen. Dieses 146 m2 große Anwesen bietet ein großes Wohnzimmer mit Esszimmer, das auf zwei riesigen Terrassen von 70 m2 und 30 m2, mit Blick auf das Tal und das Bad der Raum des Lichts öffnet. Die Elternsuite, ein echter Kokon, profitiert vom direkten Zugang zu einem privaten Garten von 30 m2, perfekt zum Aufladen. Die Wohnung besteht aus 4 Schlafzimmern einschließlich eines gesicherten (im 3. Stock mit Aufzug, in einem gut gepflegten Gebäude, bietet es auch Parkplätze, Klimaanlage im Wohnzimmer und individuelle Gasheizung. Ein idealer Ort für Familien, die nach Komfort und Lebensqualität suchen, in der Nähe von Schulen, Jahivot und Geschäften der Nachbarschaft.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Chadera, Israel
von
$1,44M
Wohnviertel Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Tel-Aviv, Israel
von
$1,32M
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,15M
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Jerusalem, Israel
von
$1,94M
Wohnviertel Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Aschdod, Israel
von
$1,33M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$3,762
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Wohnviertel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Wohnviertel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Wohnviertel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Wohnviertel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Alle anzeigen Wohnviertel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Wohnviertel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Aschkelon, Israel
von
$1,13M
im Stadtviertel, in einem luxuriösen Gebäude mit Jacuzzi und Sauna Gartengrundstück von Innenarchitekt 5 Stück, Meerblick, privater Pool außergewöhnlich
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Wohnviertel Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Wohnviertel Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Wohnviertel Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Wohnviertel Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Wohnviertel Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Ra’anana, Israel
von
$987,525
Wohnung von 4 Zimmern mit mamad . 2 Badezimmer. Terrasse von 12 m2 . 4. Stock. moderne Küche. In der Nähe aller Geschäfte
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Wohnviertel Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$43,89M
Dieses bezaubernde Anwesen, das außergewöhnliche Gelände mit einem klassischen architektonischen Juwel kombiniert, bietet eine einzigartige Gelegenheit für Liebhaber von Stil und Erfolg, Vorläufer setzen neue Standards, und diejenigen, die den Weg ebnen. Dieses Anwesen vereint Himmel und Erd…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen