Wohnquartier Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam

Ferienwohnung 3 und eine halbe Zimmer, zweite Meerlinie
71 m2 + 9 m2 Balkon
Dreieinhalb Stücke
4. Stock
Exposition nach Westen – sehr hell
Parkplatz inklusive
Gebäude vor 3 Jahren geliefert
Wohnung bereits gemietet – ideal für Investoren
Möglichkeit, Mieter leicht zu entfernen, um sich zu bewegen
Das Hotel liegt an der zweiten Linie des Meeres, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt
In der Nähe von Atzmaout Avenue und allen Annehmlichkeiten:
– Straßenbahn und öffentliche Verkehrsmittel
– Geschäfte, Restaurants, Cafés
– Synagogen
– Schulen und Kindergärten
Highlights der Wohnung:
– Komfortabler Balkon mit offenem Blick
– Offene Küche und helles Wohnzimmer
– Neubau, sicher mit Aufzug
– Ruhig, nachgefragt und sehr gut serviert
Seltene Gelegenheit – Um schnell zu besuchen.
Standort auf der Karte
Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
