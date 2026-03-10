  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam

Wohnquartier Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam

Bat Yam, Israel
$783,750
7
ID: 34905
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

Über den Komplex

Ferienwohnung 3 und eine halbe Zimmer, zweite Meerlinie 71 m2 + 9 m2 Balkon Dreieinhalb Stücke 4. Stock Exposition nach Westen – sehr hell Parkplatz inklusive Gebäude vor 3 Jahren geliefert Wohnung bereits gemietet – ideal für Investoren Möglichkeit, Mieter leicht zu entfernen, um sich zu bewegen Das Hotel liegt an der zweiten Linie des Meeres, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt In der Nähe von Atzmaout Avenue und allen Annehmlichkeiten: – Straßenbahn und öffentliche Verkehrsmittel – Geschäfte, Restaurants, Cafés – Synagogen – Schulen und Kindergärten Highlights der Wohnung: – Komfortabler Balkon mit offenem Blick – Offene Küche und helles Wohnzimmer – Neubau, sicher mit Aufzug – Ruhig, nachgefragt und sehr gut serviert Seltene Gelegenheit – Um schnell zu besuchen.

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Wohnquartier Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Bat Yam, Israel
von
$783,750
