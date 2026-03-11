  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer

Wohnquartier Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer

Aschdod, Israel
von
$1,25M
8
ID: 34581
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    HaTzolelim, 1

Über den Komplex

Penthouse a Ashdod hat einen tollen Meerblick. Strategische Lage. 5 Zimmer in 4 mit Keller und Privatparkplatz umgewandelt. Aufzug kommt direkt im Penthouse an

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnviertel Appartement 4 pieces idealement situe
Jerusalem, Israel
von
$1,31M
Wohnviertel Maison avec piscinecentre ville raanana
Ra’anana, Israel
von
$9,405
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Yam, Israel
von
$705,375
Wohnviertel Magnifique 5 pieces vue mer
Bat Yam, Israel
von
$1,32M
Wohnviertel 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$909,150
Wohnquartier Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Aschdod, Israel
von
$1,25M
Jerusalem, Israel
von
$1,42M
Mordecai Khayat präsentiert ein neues außergewöhnliches Projekt in Holyland – Jerusalem Ein atemberaubender Blick auf die Stadt Jerusalem Auf einem erhöhten Hügel mit Blick auf die atemberaubenden Landschaften von Jerusalem, dem Wohnkomplex des Heiligen Landes, unterschrieben von einem der…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Naharija, Israel
von
$583,110
Schöne 4-Zimmer-Wohnung, neu, hell und geräumig. Gebiet 110 m2, es umfasst Terrasse 14m2, einen Keller, Parkplatz und einen Aufzug. Mit herrlichem Meerblick liegt es im 2. Stock eines 8-stöckigen Gebäudes, in der neuen Wohnumgebung von Akhziv
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Bat Yam, Israel
von
$752,400
Wohnung zu renovieren 4 Zimmer 105m2+ Balkon 15m2 mit offenem Blick Möglichkeit der Umwandlung in 5 Stück Etage 5 von 8 mit Aufzug 300 Meter vom Meer te 400 Meter von der Straßenbahn verbindet Bat Yam mit Tel Aviv in 12 Minuten Ausgezeichnete Mietinvestition (geschätzter Mietwert von 5.00…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
