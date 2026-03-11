Wohnquartier Residence de luxe dans la tour frishman

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Im Herzen von Tel Aviv befindet sich dieses elegante Apartment mit 4,5 Zimmern im berühmten Frishman Tower, einer der beliebtesten Wohnadressen der Stadt.
Im 6. Stock eines 28-stöckigen Turms gelegen, erstreckt sich die Wohnung auf etwa 160 Quadratmetern und verfügt über Nord- und Westexposition, bietet reichlich natürliches Licht und unbeobachteten Blick auf die Stadt. Die Residenz ist sorgfältig entworfen, um Komfort und Funktionalität zu kombinieren, bestehend aus drei Schlafzimmern mit einer geräumigen Hauptsuite, einem sicheren Raum (Mamad) derzeit als Serviceraum, einem großen Wohn- und Essbereich sowie einer voll ausgestatteten Küche. Das Apartment ist möbliert.
Zur weiteren Ausstattung gehören zwei Badezimmer und zwei private Parkplätze.
Der Frishman Tower bietet einen wahrhaft luxuriösen Lebensstil mit 24-Stunden-Sicherheits- und Conciergeservice, einen wohnhaften Pool, ein voll ausgestattetes Fitnesscenter, eine Design-Eingangshalle mit Kunstwerken und eine private Lounge für Bewohner, ideal für Treffen oder Empfänge.
Nur einen kurzen Spaziergang vom Mittelmeer, Cafés, kulturellen Veranstaltungsorten und dem lebendigen Lebensstil des Zentrums von Tel Aviv entfernt, stellt diese Unterkunft eine seltene Gelegenheit dar, eine elegante, sichere und einfach zu pflegende Residenz in einem der beliebtesten Stadtorte Israels zu erwerben.
Zögern Sie nicht, uns für weitere Details zu kontaktieren.
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
