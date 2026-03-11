Wohnquartier Terrain a vendre dans un emplacement ideal

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Eine seltene Gelegenheit, Bauland in der beliebten Enklave von Motza Illit zu erwerben. In einer ruhigen und privaten Sackgasse, in der Nähe des Highway 7, bietet dieses außergewöhnliche Grundstück atemberaubende pastorale Aussicht auf Hadassah Ein Kerem. Das Anwesen erstreckt sich über ca. 1,483 m2, mit genehmigten Baurechten von bis zu 480 m2, bietet eine ideale Leinwand für eine benutzerdefinierte Residenz.
Motza Illit ist eine malerische ländliche-unterstädtische Oase an der Stadtgrenze von Jerusalem, die den Charme eines Dorfes im frühen 20. Jahrhundert und die Nähe zur Hauptstadt genießen. Die Region zeichnet sich durch ihre ruhige Atmosphäre, frische Bergluft und dramatische Landschaften von Jerusalem aus. Die charakteristischen Steinhäuser, grüne Umgebung und spektakuläre Panoramas vereinen sich harmonisch mit einer professionellen und anspruchsvollen Gemeinschaft und machen Motza zu einer exklusiven und hochpreisigen Adresse.
Die dynamische lokale Gemeinschaft vereint alle Generationen und bereichert das ganze Jahr über kulturelle Veranstaltungen, Festivals und Feste. Die Bewohner profitieren von qualitativ hochwertigen Bildungseinrichtungen, aktive Jugendbewegung, Bibliothek, Synagoge und Gemeindezentren. Zu den nahe gelegenen Annehmlichkeiten gehören Einkaufszentren, Luxushotels und einige der führenden medizinischen Einrichtungen Israels, die sowohl Ruhe als auch Komfort in einer renommierten Lage gewährleisten.
Foto Credit: Hagai Agmon-Snir
Standort auf der Karte
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Freizeit
