  4. Wohnquartier Terrain a vendre dans un emplacement ideal

Wohnquartier Terrain a vendre dans un emplacement ideal

Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
von
$3,14M
;
3
ID: 34340
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Regionalverwaltung Mateh Jehuda
  • Adresse
    HaOren

Über den Komplex

Eine seltene Gelegenheit, Bauland in der beliebten Enklave von Motza Illit zu erwerben. In einer ruhigen und privaten Sackgasse, in der Nähe des Highway 7, bietet dieses außergewöhnliche Grundstück atemberaubende pastorale Aussicht auf Hadassah Ein Kerem. Das Anwesen erstreckt sich über ca. 1,483 m2, mit genehmigten Baurechten von bis zu 480 m2, bietet eine ideale Leinwand für eine benutzerdefinierte Residenz. Motza Illit ist eine malerische ländliche-unterstädtische Oase an der Stadtgrenze von Jerusalem, die den Charme eines Dorfes im frühen 20. Jahrhundert und die Nähe zur Hauptstadt genießen. Die Region zeichnet sich durch ihre ruhige Atmosphäre, frische Bergluft und dramatische Landschaften von Jerusalem aus. Die charakteristischen Steinhäuser, grüne Umgebung und spektakuläre Panoramas vereinen sich harmonisch mit einer professionellen und anspruchsvollen Gemeinschaft und machen Motza zu einer exklusiven und hochpreisigen Adresse. Die dynamische lokale Gemeinschaft vereint alle Generationen und bereichert das ganze Jahr über kulturelle Veranstaltungen, Festivals und Feste. Die Bewohner profitieren von qualitativ hochwertigen Bildungseinrichtungen, aktive Jugendbewegung, Bibliothek, Synagoge und Gemeindezentren. Zu den nahe gelegenen Annehmlichkeiten gehören Einkaufszentren, Luxushotels und einige der führenden medizinischen Einrichtungen Israels, die sowohl Ruhe als auch Komfort in einer renommierten Lage gewährleisten. Foto Credit: Hagai Agmon-Snir

Standort auf der Karte

Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Freizeit

