  4. Wohnquartier Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte

Wohnquartier Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte

Tel-Aviv, Israel
$956,175
ID: 34638
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaNagarim, 16

Über den Komplex

Ausgezeichnete 2-Zimmer-Wohnung, entworfen von einem Architekten, mit Parkplatz und Lagerung im hochbegehrten Four Florentine Projekt, zu einem attraktiven Preis. Ort: - 5 Minuten von Neve Tzedek - 5 Minuten von Rothschild Street und HaMasila Park - Flohmarkt und mehr. Eigenschaften: - Geräumiges Wohnzimmer und Küche mit Zugang zu einer Sonnenterrasse westlich - Hell und luftig - Großes Zimmer mit Zugang zur sonnigen Terrasse - 3. Stock (mit Aufzug) - 51 m2 gebaut + 7 m2 sonnige Terrasse - Schöne und einladende Eingangshalle - Qualitätsprojekt mit Kaffee rund - Privatparkplatz - Lagerung von 7 m2, hohe Decke Preis: NIS 3,050.000

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Wohnquartier Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Tel-Aviv, Israel
von
$956,175
