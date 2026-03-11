  1. Realting.com
  4. Wohnquartier A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem

Tel-Aviv, Israel
von
$1,49M
;
7
ID: 34464
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bograshov, 21 Teawei

Über den Komplex

Français Français
Ferienwohnung 3 Zimmer – 63 m2 Angenehmer Balkon zur Tel-aviienne Atmosphäre Gelegen im 1. Stock (Gebäude ohne Aufzug) Anwesenheit eines sicheren Schutzes (miklat) im Gebäude Komplett renoviert von Innenarchitekten: High-End-Oberflächen und Raumoptimierung Ein seltenes und exklusives Anwesen, perfekt für eine Hauptresidenz oder eine prestigeträchtige Investition, dank seiner außergewöhnlichen Lage. Preis: 4 750 000

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
