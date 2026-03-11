  1. Realting.com
Wohnquartier A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble

Aschkelon, Israel
von
$721,050
;
8
ID: 34692
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Français Français
Mini Penthouse von 4,5 Zimmern mit Terrasse von 27m2 . Keller und 2 Parkplätze. Fitnessstudio ohne Gebäude, 2 Schritte vom See.

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

