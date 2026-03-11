  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  Wohnquartier Givat mordehai entree herzog

Wohnquartier Givat mordehai entree herzog

Jerusalem, Israel
von
$971,850
;
10
ID: 34305
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Français Français
Die Wohnung befindet sich am Eingang zum Givat Mordechai, am Herzog Boulevard, in der Nähe von Emek Hatsvaim und dem Botanischen Garten. Es befindet sich auch am Fuße der neuen Straßenbahnstation, Kindergarten und Geschäfte. Wohnung von 4 Zimmern mit einer Oberfläche von 95 m2 beschriftet , 3 Schlafzimmer einschließlich der mamad (safe room) .. Es verfügt über 2 Badezimmer und einen Balkon von 12 m2 mit herrlicher Aussicht. Ein Keller und Parkplatz (je nach Verfügbarkeit) Die Wohnung erfordert Renovierungen mit großem Potenzial. Sofort verfügbar.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
Wohnquartier Givat mordehai entree herzog
Jerusalem, Israel
von
$971,850
