  Wohnquartier Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable

Wohnquartier Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable

Aschdod, Israel
von
$561,165
;
5
ID: 34573
Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Zalman Aran, 13

Über den Komplex

Stop Case: 4 Zimmer-Wohnung in Ashdod zu einem unschlagbaren Preis. Im Herzen des "Dalet" Bezirks, Gebäude mit Aufzug, in der Nähe von allem... Bereits gemietet bei 4200 Shekels (Mietbarkeit 3.75%). Rundum gibt es Gebäude, die in "Tama 38" renoviert wurden: eine Terrasse, ein Zimmer und komplette Ravage und Modernisierung. Und in diesem Fall kann die bestehende Wohnung zu einem 5 Zimmer mit Terrasse werden, in einem Luxus-Gebäude alle Marmor!!!!

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Freizeit

