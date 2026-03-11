  1. Realting.com
  4. Wohnquartier 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave

Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
;
6
ID: 34610
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Druyanov, 6

Über den Komplex

In einer kleinen Straße in der Nähe von Bograshov/ Frishman und dort Strand in einem neuen Gebäude, 3.5 Zimmer Wohnung mit Wohnfläche von 85 m2 mit einem schönen Balkon auf der Straße Wohnung mit Mamad, zwei Schlafzimmer und ein zusätzliches Halbschlafzimmer (Büro, Kinderschlafzimmer) schönes Wohnzimmer und Balkon 3,5 Stück 85m2 Balkon 2. Stock Aufzug Parkplatz Mama 2 Badezimmer Höhle (6m2) 6.500.000

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Coin de paradis proche tramway et commerces
Jerusalem, Israel
von
$2,445
Wohnviertel Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Ra’anana, Israel
von
$4,734
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Tel-Aviv, Israel
von
$2,45M
Wohnviertel Au centre
Jerusalem, Israel
von
$899,745
Wohnviertel A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,10M
Andere Komplexe
Wohnviertel Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Wohnviertel Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Wohnviertel Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Wohnviertel Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Wohnviertel Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Wohnviertel Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Wohnviertel Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Aschdod, Israel
von
$736,725
Gunshot! zum Verkauf Rue Rogozin Wohnung zu renovieren Meerblick! Der Wert dieses Produkts einmal renoviert kann über 3 Millionen... Mamad, Klimaanlage, Parkplatz, sehr zentral. Gebäude mit 2 Aufzügen einschließlich eines von Shabat
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,29M
ausschließlich zum Verkauf, im Park Yarkon 42 Ussishkin Street Gebäude renoviert 2012 Wohnung von 2,5 Zimmern, 68 m2 (Fläche) Ost-West, sonnige Exposition 3. Stock, mit Aufzug Gebäude mit Schutz Registrierung von Eigentumswohnungen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme
Wohnviertel Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme
Jerusalem, Israel
von
$1,43M
Superb Wohnung, 4 Schlafzimmer + eine gemietete Einheit neben der Wohnung, Erlaubnis, einen Balkon aus dem Zimmer zu löschen, atemberaubende Aussicht
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
