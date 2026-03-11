  1. Realting.com
Wohnquartier Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien piscine et salle de sport

Netanja, Israel
$2,665
2
ID: 34531
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Nitsa, 14

Über den Komplex

Français Français
MAGNIFIQUE 4 PIECES VUE MER RUE NITSA A NETANYA. UNE MASTER BED ROOM AVEC SALLE DE BAIN ET PLEINE VUE MER. DEUX AUTRES CHAMBRES DONT UN MAMAD. UNE 2E SALLE DE BAIN. GRAND SEJOUR ET CUISINE EQUIPEE. Alles klar.

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
