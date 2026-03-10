  1. Realting.com
  Wohnquartier Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam

Bat Yam, Israel
$689,387
10
ID: 34902
Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

Über den Komplex

Exklusiv zum Verkauf – Aktuelle Wohnung, Bat Yam Eine seltene Gelegenheit, in Frieden im Herzen von Bat Yam zu leben, in einer ruhigen und angenehmen Straße, in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Eigenschaften der Immobilie: • Wohnfläche : 83 m2 • Balkon: 5 m2 • Gesichertes Zimmer (Mamad) mit Ankleideraum • Geräumige Master-Suite mit Ankleideraum und eigenem Bad • Moderne Küche • Neueste Wohnung in einem Qualitätsgebäude Ideale Lage – in der Nähe: • In der Nähe von Ha'Atsmaout Avenue und seinem grünen Spaziergang • Nur wenige Minuten vom Strand entfernt • In der Nähe der Straßenbahn • Schneller Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln • Supermärkte • Schulen • Cafes, Geschäfte und andere Dienstleistungen

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
