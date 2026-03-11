  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Naharija
  4. Wohnquartier Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces

Wohnquartier Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces

Naharija, Israel
von
$808,830
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34547
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Akko
  • Dorf
    Naharija
  • Adresse
    HaPnina

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Im neuen Stadtteil Akhziv, schöne Wohnung 5 Zimmer von ca. 120m2 mit Terrasse von 20m2 und schönem Meerblick. Das Hotel liegt im 6. Stock auf 8 umfasst Keller, Parkplatz, 2 Aufzüge.

Standort auf der Karte

Naharija, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Neuf vue sur la mer
Naharija, Israel
von
$721,050
Wohnviertel Cottage aquarelle ganim b
Eilat, Israel
von
$1,21M
Wohnviertel Immense salon
Jerusalem, Israel
von
$1,79M
Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,25M
Wohnviertel A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Tel-Aviv, Israel
von
$2,26M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces
Naharija, Israel
von
$808,830
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Jerusalem, Israel
von
$2,19M
Magnificent einstöckiges Haus 5 Stück als neu! Privater Eingang zur Straße, 4 Orientierungen, ca. 165m2 roh, riesiger sehr grüner Garten rund um das Haus, großes geräumiges Wohnzimmer, Amerikanische Küche investiert, sehr schöne Dienstleistungen, Master-Suite mit Ankleideraum und Bad, zwei B…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Wohnviertel Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Wohnviertel Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Wohnviertel Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Wohnviertel Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Wohnviertel Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$752,400
Das Hotel liegt an "Moshe Dayan" gegenüber dem Park "Ashdod Yam" und dem Meer, Wohnung besonders geräumig und klar. Sehr gesuchte Lage, seltenes Produkt, hat 2 Schritte von allen: Stadt, Marina, Meer, Geschäfte, Transportmittel
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Au centre avec terrasse bonne affaire
Wohnviertel Au centre avec terrasse bonne affaire
Wohnviertel Au centre avec terrasse bonne affaire
Wohnviertel Au centre avec terrasse bonne affaire
Wohnviertel Au centre avec terrasse bonne affaire
Alle anzeigen Wohnviertel Au centre avec terrasse bonne affaire
Wohnviertel Au centre avec terrasse bonne affaire
Tel-Aviv, Israel
von
$940,500
??? PREIS BASIS – Gelegenheit zu ergreifen! Das 50 m2 Apartment befindet sich in einem neuen Gebäude in der Ben Yehuda Street, zwischen Frishman und Bograshov. Das Hotel liegt an der Rückseite des Gebäudes, genießt es eine ruhige und erhaltene Umgebung, während es im Herzen eines lebhaften …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen