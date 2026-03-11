  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee

Wohnquartier A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee

Tel-Aviv, Israel
von
$1,66M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34551
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahalat Binyamin, 17

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Zu verkaufen 3 Zimmer gehoben Straße Rambam mit offenem Blick * 3 Zimmer in einem Neubau * 78m2 * Balkon 6m2 * Parkett, Doppelverglasungsfenster etc... * Mamak * Möglichkeit zum Verkauf mit Geräten ausgestattet

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement
Netanja, Israel
von
$1,11M
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$1,46M
Wohnviertel Top affaire
Jerusalem, Israel
von
$1,30M
Wohnviertel A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Netanja, Israel
von
$2,665
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,07M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$1,66M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Wohnviertel A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Wohnviertel A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Wohnviertel A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Wohnviertel A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Wohnviertel A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Jerusalem, Israel
von
$1,19M
Wohnung 3 Zimmer, 71 m2, komplett renoviert – Das Hotel liegt in einer strategischen Lage zwischen King George und Bezall Straßen, am Treffpunkt von Rehavia und Nahlaot Nachbarschaft, und einen kurzen Spaziergang von Mahane Yehuda Markt. Terrasse von 7 m2, im 4. Stock mit Aufzug. Sehr helle …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre penthouse unique occupant tout un Etage
Wohnviertel A vendre penthouse unique occupant tout un Etage
Tel-Aviv, Israel
von
$5,80M
ZU VERKAUFEN – SINGPENTHOUSE MIT ALLES STAGE ?? Gelegen in einer ruhigen Straße in der Nähe von Shenkin, zwischen König George und Yohanan HaSandlar 5 Stück 167 m2 Innenraum + 97 m2 Dachterrassen Gebäude renoviert nach TAMA 38 Lieferung : Oktober 2025 Hochmodernes Architekturdesign 2 …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Wohnviertel A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Wohnviertel A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Wohnviertel A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Wohnviertel A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Wohnviertel A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Wohnviertel A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Ra’anana, Israel
von
$1,03M
Schöne Wohnung von 118 m2 und 9 m2 Terrasse. Parkplatz. Orientierungen Süd/West sehr sonnig. Schließen Sie die Schule Yahvne. Neun leben nie. Interessanter Preis, schlechter zu Fuß für eine schöne Oberfläche. Sehr großes Wohnzimmer. 2 Badezimmer. Blick auf den Park
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen