Wohnquartier Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam

Das MODA-Projekt ist ein 10-stöckiges Boutique-Gebäude mit Privatsphäre und Komfort dank einer begrenzten Anzahl von Wohnungen pro Etage.
Apartments von 2 bis 5 Zimmern mit Parkplatz, sowie luxuriöse Penthäuser, geeignet für Familien und Investoren.
PRESAL PRICES für die ersten 5 Wohnungen vor Preiserhöhung um 120.000NIS:
* 2 Stück von 2.421,900NIS
* 3 Stück von 2.328.000NIS
* 4 Stück von 2.670.000NIS
* Mini Penthouse von 3.829.500NIS
* Penthouse von 5.761.280NIS
Kadoshei Kaire Die Straße, ruhig und intim, liegt ideal im Herzen des Stadtzentrums von Bat Yam, nur wenige Gehminuten von der Promenade und dem Meer entfernt.
Die Nachbarschaft bietet eine komplette Umgebung mit anerkannten Schulen, kulturellen Zentren, kommunalen Dienstleistungen, Geschäften und trendigen Cafés.
Die Zugänglichkeit ist dank der Straßenbahn in unmittelbarer Nähe optimal und erhöht die Attraktivität und das Potenzial des Sektors.
Ein Premium-Projekt mit hohem Potenzial, in einem sich verändernden Sektor, ideal für Wohnen oder Investitionen.
Standort auf der Karte
Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen