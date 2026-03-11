  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Chadera
  4. Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer

Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer

Chadera, Israel
von
$717,915
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34174
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Lakhish, 10

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Sehr schöne Wohnung von 4 Zimmern in der Nachbarschaft "Le Park". Blick auf den Park. Diese neue Nachbarschaft hat alle Vorteile: Schulen, Park, Einkaufszentrum... sehr große Terrasse von 28 m2 . Meerblick. 2 Badezimmer. 1 Parkplatz 4 Aufzüge

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanja, Israel
von
$752,400
Wohnviertel Jerusalem arnona
Jerusalem, Israel
von
$1,71M
Wohnviertel Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Aschdod, Israel
von
$1,33M
Wohnviertel Duplex de standing dans le vieux nord
Tel-Aviv, Israel
von
$2,11M
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
von
$1,15M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Chadera, Israel
von
$717,915
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$937,365
Ben Yehuda Straße in der Nähe der Frishman Street, Ferienwohnung 2 Zimmer von 45 m2 7 m2 Balkon 3. Stock Aufzug Mama 2 Gehminuten vom Strand entfernt Auf der Rückseite, nach Westen und sehr hell Investitionen oder kleiner Fuß auf Land liebenswert
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Terrasse soucca
Wohnviertel Terrasse soucca
Wohnviertel Terrasse soucca
Wohnviertel Terrasse soucca
Wohnviertel Terrasse soucca
Alle anzeigen Wohnviertel Terrasse soucca
Wohnviertel Terrasse soucca
Aschkelon, Israel
von
$526,680
4 Zimmer Wohnung sehr geräumig in der Gegend von agamim avrc Terrasse soucca
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,07M
Mardochee Khayat bietet Ihnen ein neues Projekt im Stadtteil Galey yam. Die architektonisch gestaltete Konstruktion bietet Ihnen, in einem Komplex von drei Gebäuden am Fuße eines Einkaufszentrums zu leben, wo schöne Marken anwesend sein werden. In der Nähe des neuen Rathauses von Netanya, Bu…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen