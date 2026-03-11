  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Wohnquartier Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve

Wohnquartier Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve

Tel-Aviv, Israel
von
$3,43M
;
4
ID: 34641
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkin, 4

Über den Komplex

Zum Verkauf! Einzigartiges Duplex-Penthouse in einem kürzlich erhaltenen Boutique-Gebäude Stellplatz der Wahl, in der Nähe der Shenkin Street, im Herzen von Tel Aviv Die neue Straßenbahnlinie ist nur 2 Gehminuten entfernt 140 m2 Wohnfläche 80 m2 private Dachterrasse Das Hotel liegt in einem seltenen und architektonisch gestalteten Gebäude Ursprünglich: 4 Schlafzimmer + 2 Badezimmer Aktuelle Konfiguration: 3 Schlafzimmer geschlafen 2 Badezimmer 1 zusätzliche Toilette im Obergeschoss Große Elternsuite geschaffen durch die Kombination von zwei Stücken Ein neuer öffentlicher Park befindet sich direkt vor dem Gebäude Keller : 2 Keller Preis berechnet: ILS 10.900.000

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
