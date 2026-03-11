  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Wohnquartier Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove

Wohnquartier Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove

Tel-Aviv, Israel
von
$2,48M
;
10
ID: 34482
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Montefiore, 37

Über den Komplex

VERKAUF – TEL AVIV In einem schönen Gebäude, entdecken Sie diese schöne 3 Zimmer-Wohnung: • 74 m2 Wohnfläche + 13 m2 Terrasse • 2 komfortable Zimmer • 2 moderne Badezimmer • Lift und große Speisekammer • Parkplatz inklusive Reduzierter Preis: 7,900.000 Besitzer sind sehr motiviert zu verkaufen – eine Gelegenheit, schnell zu greifen!

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnquartier Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Tel-Aviv, Israel
von
$2,48M
