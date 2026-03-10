  1. Realting.com
  Wohnquartier Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam

Wohnquartier Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam

Bat Yam, Israel
von
$623,865
;
6
ID: 34878
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

Über den Komplex

Français Français
Zum Verkauf – Superb 3-Zimmer-Wohnung im Süden von Bat Yam Ideale Lage im Süden von Bat Yam, in einem kürzlich renovierten Gebäude. Voll renovierte Wohnung, perfekt für Wohnen, Investieren oder als Fuß-zu-Erde. Selten auf dem Markt und schnell zu greifen. Merkmale der Wohnung : • 3 moderne Zimmer • 80 m2 Innenraum • 8 m2 Balkon vorne • Parkplatz inklusive • Gelegen im 2. Stock eines renovierten Gebäudes In der Nähe: • Supermärkte und lokale Geschäfte • Lokale Restaurants, Cafés und Bäckereien • Parks und Grünflächen • Schulen und wesentliche Dienstleistungen • Einfacher Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln • Wohn- und freundliche Nachbarschaft

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Bat Yam, Israel
von
$623,865
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
