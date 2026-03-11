  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Baka ramat baka

Wohnquartier Baka ramat baka

Jerusalem, Israel
von
$1,850
10.03.26
$1,850
10.03.26
$1,818
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34039
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Walter Avales, 8

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Im Stadtteil Ramat Baka 1 Gehminuten von der Straße Rivka in einem stehenden Gebäude mit einer geräumigen Lobby, sehr schöne 2 Zimmer von 55 m2 im 2. Stock mit 10 m2 Terrasse, ruhige Wohnung. , Sehr gut arrangiert. .1 Parkplatz und 1 Keller.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Aschkelon, Israel
von
$532,637
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$3,29M
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Tel-Aviv, Israel
von
$1,02M
Wohnviertel Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Aschkelon, Israel
von
$1,33M
Wohnviertel Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$752,400
Sie sehen gerade
Wohnquartier Baka ramat baka
Jerusalem, Israel
von
$1,850
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Haut standing
Wohnviertel Haut standing
Wohnviertel Haut standing
Wohnviertel Haut standing
Wohnviertel Haut standing
Aschkelon, Israel
von
$495,330
Nordgarten Der dritte und letzte Komplex entstand im Agamim Bezirk von Ashkelon. Der North Garden ist ein Komplex mit 10 Gebäuden von 6 bis 8 Stockwerken, jedes Gebäude mit nur 3 Wohnungen durch Polsterung. Darüber hinaus genießen Sie einen öffentlichen Garten und Sportmöglichkeiten sowie ei…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Wohnviertel A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Wohnviertel A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Wohnviertel A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Wohnviertel A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Alle anzeigen Wohnviertel A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Wohnviertel A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
von
$7,838
Vermieten – Penthouse im Herzen von Neve Tzedek Dieses außergewöhnliche Penthouse, das Anfang Januar verfügbar ist, bietet seltene Außenräume, High-End-Finishs und unschlagbare Lage in einem der renommiertesten Viertel von Tel Aviv. Details zum Objekt: 100 m2 Innenraum mit 55 m2 Terrasse …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Alle anzeigen Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Jerusalem, Israel
von
$2,88M
Verkaufen in Talpiot Nord - Penthouse 6 Zimmer von ca. 180 m2 und einem Balkon von 40 m2 mit Blick auf den Temple Mount Neu, entwickelt nach hohen und hellen Standards 4 Luftrichtungen 4 Badezimmer Parkplatz
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen