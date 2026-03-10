  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Appartement a vendre a baka

Wohnquartier Appartement a vendre a baka

Jerusalem, Israel
von
$1,14M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34826
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Baka, dereh beit Lehem 49, oberhalb eines authentischen Hauses, 2. Stock ohne Aufzug, 4 Zimmer (mamad), 2 Duschen, 2 Toiletten, 89 m2, Terrasse soccah 7 m2, guter Zustand, hell, offener Blick. 3650000 Schekel

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Bat Yam, Israel
von
$1,57M
Wohnviertel Appartement en duplex de 3 pieces
Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
Wohnviertel A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Aviv, Israel
von
$1,77M
Wohnviertel Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Naharija, Israel
von
$564,300
Wohnviertel Bien agence
Aschkelon, Israel
von
$721,050
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement a vendre a baka
Jerusalem, Israel
von
$1,14M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Wohnviertel Proche de la mer
Aschkelon, Israel
von
$529,815
Eine schöne 4 Zimmer in der Nähe des Meeres mit Meerblick
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Wohnviertel Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Wohnviertel Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Wohnviertel Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Wohnviertel Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Alle anzeigen Wohnviertel Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Wohnviertel Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Tel-Aviv, Israel
von
$14,11M
Dieses außergewöhnliche Penthouse verkörpert Luxus und architektonische Exzellenz. Mit einer beeindruckenden Fläche von 414 m2 auf einer Ebene verfügt dieses exklusive Anwesen auch über eine Panoramaterrasse von ca. 133 m2 mit herrlichem Meerblick. In der renommierten Wohnanlage Andromeda Re…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Wohnviertel Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Wohnviertel Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
von
$1,14M
Givat Shmuel: Strategische Gelegenheit im Herzen von Gush Dan Givat Shmuel liegt im Zentrum von Gush Dan, in der Nähe von Tel Aviv und den wichtigsten wirtschaftlichen Zentren, genießt eine starke Mietnachfrage und ständige Stadtentwicklung. Premium Residence: Ferienwohnungen 2–3 Zimmer Id…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen