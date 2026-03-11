Wohnquartier Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka

  1. Realting.com
Herzliya, Israel
von
$2,66M
;
3
ID: 34329
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Herzliya
  • Adresse
    Eliyahu Golomb

Über den Komplex

super opportunistisch letztes Land zum Verkauf in hertzelya ayeroka. 560 m2 .Privatfläche sehr gut gelegen, in der Nähe von Raanana, Schulen, Synagogen, Geschäfte Möglichkeit, 2 Hütten oder eine große Villa zu bauen Lass diese Gelegenheit nicht bestehen und ruf mich an.

Standort auf der Karte

Herzliya, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
