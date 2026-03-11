  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord

Wohnquartier Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord

Tel-Aviv, Israel
von
$4,55M
;
15
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34339
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Alexander Argov, 23

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Eine geräumige und helle Maisonette, sorgfältig für ein Familienleben entworfen, bietet den Komfort und die Atmosphäre eines privaten Hauses. Die Residenz genießt ein sorgfältiges architektonisches Design von Dana Oberzon, einem der begehrtesten Architekten und Innenarchitekten Israels im Bereich Wohn-Luxus. Das Hotel liegt auf der 3. und 4. Etage eines intimen Boutique-Gebäudes, in einer beliebten Straße im renommierten Stadtteil HaMishtala nördlich von Tel Aviv, bekannt für seine hochwertige Wohnanlage und ausgezeichnete kommunale Dienstleistungen, darunter Kindergärten, Schulen, einen Sportclub, Grünparks, Einkaufszentren, Cafés und vieles mehr. Empfangsebene – ca. 97,7 m2 + ca. 62,5 m2 Terrasse, inklusive: • Ein geräumiger Wohnbereich mit direktem Zugang zu einer großen Terrasse • Ein großzügiges Esszimmer • Eine Designküche mit einer zentralen Insel • Ein sicherer Innenraum (Mamad), derzeit als Speisekammer genutzt Private Ebene – ca. 89,7 m2 + ca. 18,9 m2 Terrasse, darunter: • Eine große Master-Suite mit Ankleideraum, eigenem Bad und Büro • Eine Familienlounge, die als zusätzliches Zimmer genutzt werden kann • Ein Zimmer für Kunst oder Studio • Ein separater Waschraum • Eine private Terrasse Die Unterkunft verfügt auch über einen Keller und zwei Parkplätze. Die Bewohner genießen Zugang zu einem beeindruckenden Wellness-Komplex vor Ort, darunter ein Olympisches Schwimmbad, eine Sauna und ein voll ausgestattetes Fitnessstudio.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$4,389
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
Wohnviertel 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl
Jerusalem, Israel
von
$5,016
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$924,825
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$1,24M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Tel-Aviv, Israel
von
$4,55M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Wohnviertel Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Wohnviertel Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Wohnviertel Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Wohnviertel Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Alle anzeigen Wohnviertel Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Wohnviertel Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Aschdod, Israel
von
$1,18M
Zu Verkaufen – Außergewöhnliche 4-Zimmer-Wohnung in Ashdod, Residence Dimri Diese 4-Zimmer-Wohnung befindet sich im 12. Stock von Ashdods begehrtester Residenz und verführt Sie mit ihren Volumina, Lage und atemberaubendem Meerblick. Mit einer beeindruckenden Fläche von 148 m2, mit einer Te…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,29M
ausschließlich zum Verkauf, im Park Yarkon 42 Ussishkin Street Gebäude renoviert 2012 Wohnung von 2,5 Zimmern, 68 m2 (Fläche) Ost-West, sonnige Exposition 3. Stock, mit Aufzug Gebäude mit Schutz Registrierung von Eigentumswohnungen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$4,389
Im Herzen des gesuchten Stadtteils Mekor Baruch von Jerusalem bietet diese geräumige Wohnung von 110 m2 eine komfortable und friedliche Wohnumgebung, ideal für eine Familie. Im 3. Stock mit Aufzug gelegen, genießt es eine schöne Helligkeit und eine ruhige Atmosphäre. Die Wohnung besteht aus…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen