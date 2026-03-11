Wohnquartier Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Eine geräumige und helle Maisonette, sorgfältig für ein Familienleben entworfen, bietet den Komfort und die Atmosphäre eines privaten Hauses. Die Residenz genießt ein sorgfältiges architektonisches Design von Dana Oberzon, einem der begehrtesten Architekten und Innenarchitekten Israels im Bereich Wohn-Luxus.
Das Hotel liegt auf der 3. und 4. Etage eines intimen Boutique-Gebäudes, in einer beliebten Straße im renommierten Stadtteil HaMishtala nördlich von Tel Aviv, bekannt für seine hochwertige Wohnanlage und ausgezeichnete kommunale Dienstleistungen, darunter Kindergärten, Schulen, einen Sportclub, Grünparks, Einkaufszentren, Cafés und vieles mehr.
Empfangsebene – ca. 97,7 m2 + ca. 62,5 m2 Terrasse, inklusive:
• Ein geräumiger Wohnbereich mit direktem Zugang zu einer großen Terrasse
• Ein großzügiges Esszimmer
• Eine Designküche mit einer zentralen Insel
• Ein sicherer Innenraum (Mamad), derzeit als Speisekammer genutzt
Private Ebene – ca. 89,7 m2 + ca. 18,9 m2 Terrasse, darunter:
• Eine große Master-Suite mit Ankleideraum, eigenem Bad und Büro
• Eine Familienlounge, die als zusätzliches Zimmer genutzt werden kann
• Ein Zimmer für Kunst oder Studio
• Ein separater Waschraum
• Eine private Terrasse
Die Unterkunft verfügt auch über einen Keller und zwei Parkplätze.
Die Bewohner genießen Zugang zu einem beeindruckenden Wellness-Komplex vor Ort, darunter ein Olympisches Schwimmbad, eine Sauna und ein voll ausgestattetes Fitnessstudio.
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
