  2. Israel
  3. Jerusalem
  Wohnquartier Bien situer

Wohnquartier Bien situer

Jerusalem, Israel
von
$1,787
Wohnquartier Bien situer
1
ID: 34043
Letzte Aktualisierung: 10.03.26
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    San Martin, 19

Über den Komplex

Wohnung in sehr gutem Zustand, teilweise möbliert, in der Nähe der öffentlichen Verkehrsmittel, sehr empfehlenswert.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
Darlehensbetrag
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Proche de la mer
Aschkelon, Israel
von
$529,815
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,01M
Wohnviertel Investi et rare en centre ville
Ra’anana, Israel
von
$906,015
Wohnviertel Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
Tel-Aviv, Israel
von
$4,98M
Wohnviertel A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Tel-Aviv, Israel
von
$1,49M
Andere Komplexe
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Aschkelon, Israel
von
$739,860
Ein einzigartiges Wohnprojekt, das die Essenz des Luxuslebens in einem lebendigen und boomenden Stadtteil Ashkelon neu definiert. Vier 9-stöckige Gebäude und 102 3, 4 und 5-Zimmer-Wohnungen, Erdgeschoss, Penthäuser und Mini-Penthouses. Alle Apartments sind sorgfältig gestaltet und ordentlich…
Immobilier.co.il
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Jerusalem, Israel
von
$971,850
Zu verkaufen in Arnona Apartment 3 Zimmer - Rue HaShofet Ich bin nicht da. Ca. 80 m2, 8. Stock, Balkon 6 m2, hell, offen. Parkplatz und Keller. Ruhig und gesucht Nachbarschaft
Immobilier.co.il
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$1,78M
VERKAUF – RIVIERA PROJECT Exklusive PRESAL Bedingungen für unsere Agentur auf den ersten 5 Wohnungen verkauft ausgehandelt. First Sealine – PRESAL – Außergewöhnliche Bedingungen Seltene Gelegenheit auf der ersten Meereslinie, nur wenige Minuten von Tel-Aviv entfernt. Die Riviera ist ein a…
Immobilier.co.il
