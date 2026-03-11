  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin

Wohnquartier Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin

Jerusalem, Israel
von
$1,41M
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34121
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Mehalkei HaMayim, 21

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neues Katamon Jerusalem Projekt von 2 bis 5 Zimmern, Penthäuser und Erdgeschoss Im Stadtteil Katamonim gelegen, besteht dieses Projekt aus 5 Gebäuden mit 34 Etagen mit Fitnessraum, Synagogen, 5 Aufzügen. Die Straßenbahn führt zum Projektboden. Lieferbar Dezember 2029 Zahlungsmethode Dieses Projekt begleitet die Bank Leumi 20% 80% oder mehrfach 2 Zimmer von 53 bis 69m2 mit 9m2 Terrasse, vom 28. Stock, Südseite Blick auf den Park mit Keller, aber kein Parkplatz - Preise ab 2.400.000 sh 2.5 Zimmer 69m2 und 12m2 Terrasse Preis : 3,000,000 sh 3 Zimmer 80m2 und 11m2 Terrasse mit Keller und Parkplatz, vom 22. Stock, Ausstellung : Nord/West Preis ab 3.500.000 sh 5 Zimmer 120m2 und 11m2 Terrasse, mit 2 Parkplätzen und einem Keller, 9. Stock - Preis ab 4.500.000 sh 5 Zimmer 135m2, 2 Terrassen von 18m2 und 12m2, 3 Badezimmer mit Toilette, 11. Stock – Preis ab 5,000,000 sh Diese Preise können Variationen unterworfen werden und beinhalten nicht unsere Agentur-Kommission, die 2% H.Taxes beträgt Für weitere Informationen oder um einen Besuch zu organisieren, rufen Sie uns an Bitte beachten Sie: Bei einem Projekt im Bau werden Fotos und Pläne nur zu Informationszwecken veröffentlicht und sind nicht vertraglich, so dass die Wohnungen nicht eingerichtet sind.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Rez de jardin
Naharija, Israel
von
$956,175
Wohnviertel Maison avec piscinecentre ville raanana
Ra’anana, Israel
von
$9,405
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Tel-Aviv, Israel
von
$1,53M
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanja, Israel
von
$987,525
Wohnviertel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Aschkelon, Israel
von
$1,13M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalem, Israel
von
$1,41M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Charmantes Apartment mit Terrasse im Stadtteil Shenkin, Tel-Aviv Eine außergewöhnliche Lage im Herzen von Tel Aviv, direkt gegenüber dem Shenkin Park, in einer der lebendigsten, gesuchten und angenehmen Gegenden der Stadt. Merkmale der Wohnung : • Komfortables und helles Erdgeschoss • 57 m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Alle anzeigen Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$1,72M
VERKAUF – RIVIERA PROJECT Exklusive PRESAL Bedingungen für unsere Agentur auf den ersten 5 Wohnungen verkauft ausgehandelt. First Sealine – PRESAL – Außergewöhnliche Bedingungen Seltene Gelegenheit auf der ersten Meereslinie, nur wenige Minuten von Tel-Aviv entfernt. Die Riviera ist ein a…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,04M
Penthouse 5 Zimmer 167m2 mit 44m2 Terrasse, 17. Bayit Vegan Jerusalem Exklusiv, herrliche Penthouse befindet sich im 17. Stock eines neuen Gebäudes mit 3 Aufzügen, von denen 2 geräumig und hell sind, bietet es einen herrlichen Blick. Das Hotel liegt am Rande von Bet Veigan/Kyriat Yovel . Ide…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen