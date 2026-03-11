  1. Realting.com
Wohnquartier Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer

Tel-Aviv, Israel
von
$1,65M
;
7
ID: 34474
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Izhak Elhanan, 9 b

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Schöne neue 3-Zimmer-Wohnung befindet sich im 2. Stock eines modernen Gebäudes, genießen hervorragende Helligkeit dank seiner Eckposition. Details zum Objekt: • Wohnfläche : 60 m2 • Terrassen: 13 m2 • 2. Stock mit Aufzug • Parkplatz inklusive • High-End-Oberflächen Fortgeschrittene Automatisierungssysteme Das Hotel liegt im Stadtteil Neve Tzedek, gegenüber dem White City Tower, in der Nähe des Zentrums und des Meeres.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
