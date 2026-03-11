  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  Wohnquartier A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya

Wohnquartier A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya

Netanja, Israel
von
$1,51M
;
9
ID: 34445
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Malevsky Family, 5

Über den Komplex

Das Hotel liegt im begehrten Bezirk von Ir Yamam in Netanya, in der Nähe von Kikar HaPiano, Canyon Ir Yamam und Strände. Ferienwohnung 5 Zimmer von 140 m2 Zweiter Stock Terrasse von 18 m2 mit Aussicht, Zwei Parkplätze und ein Keller. Jüngste Residenz des Stehens, bietet Fitnessraum, Kinderspielzimmer und gepflegte gemeinsame Bereiche. Ruhige, familiäre und High-End-Umgebung, mit schnellen Zugang zu Hauptachsen, Parks, Schulen und Sportinfrastruktur. Geforderter Preis: 4,820.000 für ein Anwesen, das großzügige Oberfläche, moderne Dienstleistungen und Premium-Standort kombiniert.

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Wohnquartier A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Netanja, Israel
von
$1,51M
