Wohnquartier Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

An der Grenze von Bat Yam und Tel Aviv, nur wenige Gehminuten vom Strand und der Straßenbahnlinie entfernt, bietet das HaGiborim-Projekt zwei moderne Wohntürme, die Prestige, Komfort und Haltbarkeitsarchitektur kombinieren.
Architektur und Design
Das von den Innenarchitekten von Bar Orian Architects und Dana Oberson entworfene Projekt zeichnet sich durch ein raffiniertes Design, hochwertige gemeinsame Räume, eine Landschaft von Gil Dershman und ein ökologisches Niveau von 5281 – 3 Sternen aus.
Die Bewohner genießen einen exklusiven Club, einen Fitnessraum, Spielplätze, Tiefgarage mit elektrischen Terminals und luxuriösen Eingangshallen.
Ferienwohnungen und Oberflächen
Die Apartments, von 3 bis 5 Zimmern und Penthouses, sind mit:
• Intelligente Heimautomatisierung und VRF-Klimaanlage
• High-End Küche mit Quarzarbeitsplatte
• Elektrische Rollläden, Designtüren und Feinsteinzeugböden
• Gekühlte Badezimmer mit hochwertigen Armaturen und rutschfesten Oberflächen
• Vorbereitung für Heimkino und Elektroladestation
Preise
• 2 Zimmer von 2.290.000NIS (Beispiel für Etage 14 Westexposition Meerblick)
• 3 Zimmer von 2.700.000NIS (Beispiel für Etage 13 mit Keller)
• 4 Stück von 3.450.000NIS
• 5 Zimmer von 3.680.000NIS (Beispiel für Stock 3 mit Parkplatz und Keller)
• 4 Zimmer von 3.700.000NIS (Floor 1, Wohnung mit Möglichkeit von Soccah)
• Penthouse 5 Zimmer 92.5M2 + 2 Terrassen von 92.5M2 und 50.5M2 bis 8.200.000NIS
Fortschritt und Bedingungen
• Bewilligungen, laufende Arbeiten (Unterstützungs- und Ausgrabungsphase)
• Banker: Bank Hapoalim
• Geplante Lieferung: 30. April 2029
• Günstige Zahlungsmethoden: kein Interesse oder Index
(20% auf Signatur, 30% auf Promotorkredit, 45% auf Lieferung, 5% auf Schlüssellieferung)
• Tidhar Herstellergarantie – 10 Jahre
Standort auf der Karte
Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
