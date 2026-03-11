  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Wohnquartier Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Bat Yam, Israel
von
$846,450
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34404
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Sderot HaAtzmaut

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
An der Grenze von Bat Yam und Tel Aviv, nur wenige Gehminuten vom Strand und der Straßenbahnlinie entfernt, bietet das HaGiborim-Projekt zwei moderne Wohntürme, die Prestige, Komfort und Haltbarkeitsarchitektur kombinieren. Architektur und Design Das von den Innenarchitekten von Bar Orian Architects und Dana Oberson entworfene Projekt zeichnet sich durch ein raffiniertes Design, hochwertige gemeinsame Räume, eine Landschaft von Gil Dershman und ein ökologisches Niveau von 5281 – 3 Sternen aus. Die Bewohner genießen einen exklusiven Club, einen Fitnessraum, Spielplätze, Tiefgarage mit elektrischen Terminals und luxuriösen Eingangshallen. Ferienwohnungen und Oberflächen Die Apartments, von 3 bis 5 Zimmern und Penthouses, sind mit: • Intelligente Heimautomatisierung und VRF-Klimaanlage • High-End Küche mit Quarzarbeitsplatte • Elektrische Rollläden, Designtüren und Feinsteinzeugböden • Gekühlte Badezimmer mit hochwertigen Armaturen und rutschfesten Oberflächen • Vorbereitung für Heimkino und Elektroladestation Preise • 2 Zimmer von 2.290.000NIS (Beispiel für Etage 14 Westexposition Meerblick) • 3 Zimmer von 2.700.000NIS (Beispiel für Etage 13 mit Keller) • 4 Stück von 3.450.000NIS • 5 Zimmer von 3.680.000NIS (Beispiel für Stock 3 mit Parkplatz und Keller) • 4 Zimmer von 3.700.000NIS (Floor 1, Wohnung mit Möglichkeit von Soccah) • Penthouse 5 Zimmer 92.5M2 + 2 Terrassen von 92.5M2 und 50.5M2 bis 8.200.000NIS Fortschritt und Bedingungen • Bewilligungen, laufende Arbeiten (Unterstützungs- und Ausgrabungsphase) • Banker: Bank Hapoalim • Geplante Lieferung: 30. April 2029 • Günstige Zahlungsmethoden: kein Interesse oder Index (20% auf Signatur, 30% auf Promotorkredit, 45% auf Lieferung, 5% auf Schlüssellieferung) • Tidhar Herstellergarantie – 10 Jahre

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
von
$1,08M
Wohnviertel A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Netanja, Israel
von
$771,210
Wohnviertel Bien agence
Aschkelon, Israel
von
$548,625
Wohnviertel Prix en baisse
Jerusalem, Israel
von
$655,215
Wohnviertel Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Aschdod, Israel
von
$843,315
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
von
$846,450
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Wohnviertel A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Wohnviertel A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Wohnviertel A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Wohnviertel A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Wohnviertel A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$1,18M
Ideal gelegen im Herzen von Tel Aviv, auf der renommierten Dizengoff Straße, an der Kreuzung von Jabotinsky und Bazel Straßen, einer der beliebtesten Gegenden der Stadt, bekannt für ihre Cafés, Geschäfte und einzigartige Atmosphäre. Wohnung in einem kürzlich renovierten Gebäude im Rahmen de…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Jerusalem, Israel
von
$1,94M
Penthouse 4 Zimmer 156m2 in neuem Projekt Kiriat Hayovel Jerusalem Neues Projekt in Kiryat Hayovel, besteht aus 2 Gebäuden von 20 Etagen und 2 von 9 Etagen 2026 Die bestehenden öffentlichen Räume werden mit neuen und breiten Gehwegen zu Grünflächen entwickelt und umgebaut, ein neues Kultur…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanja, Israel
von
$1,07M
Mardoche khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Ussishkine 12 ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 3 Gehminuten vom berühmten Kikar und 4 Minuten vom Strand entfernt In einer der begehrtesten Straßen der Stadt Projektmerkmale Das Projekt um…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen