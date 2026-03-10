Wohnquartier Coup de fusil une affaire exceptionnelle une nouvelle exclusivite remax hadera en avant premiere en prime location au centre ville de hadera

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Schuss! Ein außergewöhnlicher Fall!
Eine neue exklusive RE/MAX Hadera Vorschau in Premium-Vermietung, Innenstadt von Hadera!
BZH
Eine große, renovierte 2-Zimmer-Wohnung im Stadtzentrum von Hadera zu einem unglaublichen Preis!
Eigenschaften:
✅ Große 2-Zimmer-Wohnung von ca. 70 m2,
✅ Geräumiges und helles Wohnzimmer,
✅ Innenterrasse,
✅ Neue Klimaanlage,
✅ Plumbing redone,
✅️ Renovierte Fliesen,
✅️ Drehstrom,
✅ Im 2. Stock auf 4 (ohne Aufzug),
✅️ Cadastre in Ordnung,
✅️ Bauen, um das Objekt eines Pinouy Binouy Projekts (Destruktion/Rekonstruktion) eines renommierten Hadera BZH Promotors zu sein!
In der Nähe von Francophone Gemeinden, Annehmlichkeiten und in der Nähe mit dem Auto vom Bahnhof und dem Meer!
Erste Hilfe! Sag nicht, dass wir es dir nicht gesagt haben!
Kontaktieren Sie uns:
RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Berufslizenz 313736.
Standort auf der Karte
Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen