Wohnquartier Coup de fusil une affaire exceptionnelle une nouvelle exclusivite remax hadera en avant premiere en prime location au centre ville de hadera

Chadera, Israel
von
$405,983
;
5
ID: 34895
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

Schuss! Ein außergewöhnlicher Fall! Eine neue exklusive RE/MAX Hadera Vorschau in Premium-Vermietung, Innenstadt von Hadera! BZH Eine große, renovierte 2-Zimmer-Wohnung im Stadtzentrum von Hadera zu einem unglaublichen Preis! Eigenschaften: ✅ Große 2-Zimmer-Wohnung von ca. 70 m2, ✅ Geräumiges und helles Wohnzimmer, ✅ Innenterrasse, ✅ Neue Klimaanlage, ✅ Plumbing redone, ✅️ Renovierte Fliesen, ✅️ Drehstrom, ✅ Im 2. Stock auf 4 (ohne Aufzug), ✅️ Cadastre in Ordnung, ✅️ Bauen, um das Objekt eines Pinouy Binouy Projekts (Destruktion/Rekonstruktion) eines renommierten Hadera BZH Promotors zu sein! In der Nähe von Francophone Gemeinden, Annehmlichkeiten und in der Nähe mit dem Auto vom Bahnhof und dem Meer! Erste Hilfe! Sag nicht, dass wir es dir nicht gesagt haben! Kontaktieren Sie uns: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Berufslizenz 313736.

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
