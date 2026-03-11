Wohnquartier Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
BZH
RE/MAX Hadera präsentiert Sie exklusiv im Stadtteil Givat Olga, einem schönen Duplex-Penthouse von 3,5 Zimmern, sorgfältig eingerichtet, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt, in der gesuchten Straße Mena
Eigenschaften:
- Helle Wohnung von 3,5 Zimmern von ca. 100 m2,
- Sehr schönes Wohnzimmer mit Blick auf eine erste Terrasse mit Meerblick,
- Große Sonnenterrasse-Succah auf dem Dach von 20 m2!
- Ja. Im 8. Stock,
- Aufzug,
- Gesichertes Zimmer,
- Private Keller,
- Parkplatz,
- Schöne Lobby, gut gepflegtes Gebäude.
Außergewöhnliche Lage! Sie überqueren die Straße und kommen zu Fuß am Meer, im renommierten Jacob's Hotel, ein paar Autominuten vom Handelsdorf Moul Ha'Hof, Synagogen, Bahnhof und Straßen.
Neben einer Traumwohnung ist dies eine hervorragende Investition!
Kontaktieren Sie uns, Ra'hel Benguigui, RE/MAX Profis Hadera.
Lizenznummer: 313736
Standort auf der Karte
Chadera, Israel
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen