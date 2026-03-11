  1. Realting.com
  4. Wohnquartier A ne pas manquer

Aschkelon, Israel
von
$526,680
;
8
ID: 34688
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Ferienwohnung 4 Stck Dimri 3. Stock Bilder und Videos gut gepflegt Qualitätsprojekt nur 2

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

