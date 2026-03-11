  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite

Wohnquartier A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite

Bat Yam, Israel
von
$846,450
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34427
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    HaRav Uziel, 37

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neues Projekt – Rue Daniel - BAT YAM Im Zentrum von Bat Yam, im Herzen eines grünen und sich entwickelnden Viertels Der Bau ist im Gange, Das Gebäude wird eine Vielzahl von 2 bis 4 Zimmer Wohnungen, mit hochrangigen Oberflächen und raffiniertes Design. Das Projekt konzentriert sich auf die Qualität der Konstruktion, eine luxuriöse Lobby, angelegte Grünflächen und unmittelbare Nähe zu Parks, Strand, Schulen, öffentlichen Einrichtungen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Lieferung geplant für September 2027. Begünstigte Bedingungen: 20% bei der Unterzeichnung – Balance bei der Übergabe von Schlüsseln oder je nach Fortschritt. Das Gebäude: • Modernes High-End-Steingebäude • Elegante Eingangshalle und 2 Lifte • Vorsichtige Landschaftsgestaltung • Tiefgarage Die Wohnungen: • Sonnenterrassen • Qualitätsausrüstung • Vorbereitung für die zentrale Klimaanlage • Moderne Küche mit Quarzarbeitsplatte

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Vue sur la mer
Aschkelon, Israel
von
$721,050
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Tel-Aviv, Israel
von
$1,72M
Wohnviertel Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch
Tel-Aviv, Israel
von
$1,35M
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Ra’anana, Israel
von
$1,53M
Wohnviertel A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Tel-Aviv, Israel
von
$1,02M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$846,450
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Wohnviertel Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Wohnviertel Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Wohnviertel Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Wohnviertel Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Alle anzeigen Wohnviertel Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Wohnviertel Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Netivot, Israel
von
$457,710
neues Programm in der neuen Nachbarschaft von netivot Zahlungsbedingungen ohne Vorfall 3 Jahre Bau ohne Indexierung ?? Neues Programm 15% Unterschrift 85% vor Schlüsselanlieferung!!! Im Herzen der Nachbarschaft in der Mitte Maalot HaNahal a Netivot's boom entdecken das neue Wohnprojekt in d…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Michkenot haouma jerusalem centre
Wohnviertel Michkenot haouma jerusalem centre
Wohnviertel Michkenot haouma jerusalem centre
Wohnviertel Michkenot haouma jerusalem centre
Wohnviertel Michkenot haouma jerusalem centre
Jerusalem, Israel
von
$1,98M
Neu auf dem Markt, in Michkenot Haouma, in der Nähe des Hauptbahnhofs und des Stadtzentrums, in einer Residenz stehend, mit Blick auf die Promenade, appt 5P in ausgezeichnetem Zustand, Balkon mit offenem Blick, 2 private Parkplätze, Keller. Hadassa Exclusive, Takam Agency
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Renove au coeur de kiryat moche
Wohnviertel Renove au coeur de kiryat moche
Wohnviertel Renove au coeur de kiryat moche
Wohnviertel Renove au coeur de kiryat moche
Jerusalem, Israel
von
$971,850
PROMOTION!!!, Schöne renovierte 3P von 81 m2, im Herzen von Kiryat Moché; in der Nähe der Synagogen, Straßenbahn, Balkon von 15 m2 mit Soucca, Qualitätsbau! Privater Eingang. Dies ist die letzte Wohnung im Projekt, Preis Stock, SAY:! Exklusive Hadassa Agentur Takam
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen