  Wohnquartier A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf

Wohnquartier A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf

Netanja, Israel
$1,07M
8
ID: 34253
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Ussishkin, 19

Über den Komplex

Français Français
Mardoche khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Ussishkine 12 ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 3 Gehminuten vom berühmten Kikar und 4 Minuten vom Strand entfernt In einer der begehrtesten Straßen der Stadt Projektmerkmale Das Projekt umfasst 25 Apartments von 3 Zimmern bis 5 Zimmern sowie ein Penthouse. Außener Natursteinbelag Drei Wohnungen pro Etage Das Gebäude wird mit einer Doppel-Lobby mit einer Deckenhöhe von 6 Metern ausgestattet und vom Architekten entworfen 2 Lifte inklusive chabbatic Tiefgarage Lieferung innerhalb von 30 Monaten Bankgarantie Merkmale der Wohnung Boden im ganzen Haus 80x80 Zentrale Klimaanlage Qualität Badezimmermöbel Grohe Markenventil Qualität Innentür Anpassbare Küche Elektrische Geschäfte in allen Haus

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$830,650
Wohnviertel Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$4,67M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$1,10M
Wohnviertel Natanya volume lumiere et mer a pied
Netanja, Israel
von
$1,03M
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Netanja, Israel
von
$956,175
Wohnquartier A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanja, Israel
von
$1,07M
Andere Komplexe
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Aschdod, Israel
von
$805,695
Neues Programm im Bau in "Ashdod Park", neue Nachbarschaft mit mehr als 2700 Wohnungen im Bau sowie alle notwendigen Infrastruktur. Jede Wohnung mit Balkon, Parkplatz und Klimaanlage. Möglichkeit, 10% zu zahlen und 3 Monate vor Lieferung, ohne Indizes oder Zinsen auszugleichen
Wohnviertel Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl
Wohnviertel Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl
Netanja, Israel
von
$2,10M
Verkaufen – Duplex Penthouse 5 Zimmer mit Panoramaterrasse und Pool Ausgezeichnete Penthouse-Duplex auf der 11. und 12. Etage, bietet einen unverbauten Blick und einen modernen und hellen Wohnraum. Die Wohnung besteht aus 119 m2 im 11. Stock mit einer Terrasse von 12 m2, sowie einem Master-…
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanja, Israel
von
$987,525
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Dizengoff 43 ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 2 Gehminuten vom berühmten Kikar und 6 Gehminuten vom Strand entfernt Kommen Sie live am Fuße von Kikar und all diese Geschäfte Projektmerkmale…
